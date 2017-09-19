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19 Eylül 2017 19:10

Elektrik akımına kapılan adam öldü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde evinin balkonundan profil çekmek isteyen bir adam, demir profilin yüksek gerilim hattına çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan adam öldü

19 Eylül 2017 19:10


Olay, Gölcük ilçesi Değirmendere Atatürk Mahallesi 3039 Sokak’ta bulunan Martı Apartmanı 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Erhan Aksoy (55) evinin balkonundan profil çekerken demir profilin yüksek gerilim hattına çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayı gören Aksoy’un yakınları durumu derhal sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tüm müdahalelere rağmen Aksoy’u kurtaramadı. Erkan Aksoy’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.




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