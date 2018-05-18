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18 Mayıs 2018 12:40

Eski başkanlar iftarda bir araya geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli’deki mevcut ve eski belediye başkanları ile belediye meclis üyelerini iftarda buluşturdu.

Eski başkanlar iftarda bir araya geldi

18 Mayıs 2018 12:40


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, her yıl geleneksel olarak düzenlediği kentin eski ve mevcut belediye başkanlarını ile meclis üyelerini Antikkapı Restoranda düzenlenen iftar programında ağırladı. Misafirlerini tek tek kapıda karşılayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na, eski meclis üyeleri kendilerine karşı gösterilen bu vefadan dolayı teşekkür etti. Yaklaşık 200 konuğun katıldığı iftar programında konuşmasına Karaosmanoğlu, “Siyaset ayrı ayrı kamplarda yapılmaz. Birbirimize değer vererek birbirimizi önemseyerek siyaset yapılır. Bize gönül veren vatandaşlarımız da bundan büyük mutluluk duyuyor. Bazı fanatikler bunu tenkit edebilir. Onlar da yönümüzü tayin ederse yanılırız. Kamu vicdanımız önemlidir. İnsanımız doğru olan her şeyi alkışlıyor” dedi.


Birlikteliklerin siyasetin en güzel yanı olduğunu belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Türkiye’deki siyasetin en güzel fotoğrafıdır bu birliktelikler. Şahsen il başkanlarımızı tebrik ediyorum. Bu durum ülkemize ve kentimize kazanım sağlıyor. Oluşan güven ve mutluluk her yere yansıyor. Buraya gelerek iftar programımıza katılan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca sağlık ve mutluluklar diliyorum” diye konuştu.


Karaosmanoğlu’nun ardından katılımcılar adına söz alan İzmit Belediyesi Eski Başkanı Erol Köse ise belediye başkanlığının halka hizmet etmek olduğunu hatırlattı. Köse, “Kardeşim Karaosmanoğlu’nu gençlik yıllarından tanırım. Kadirşinaslığı o zamanlarda vardı. Daha büyük sorumluluk aldığında da bu özelliğini devam ettiriyor. Bu toplantılar çok güzel oluyor. Belediye Başkanlığı halka dokunmak ve hizmet etmektir. Çok zor bir görevdir ancak çok güzel bir hizmet makamıdır. Hepinizi çok seviyorum. Partileri geri bırakın, tarafsız davranın demişimdir her daim. Ramazanınız hayırlı olsun” şeklinde konuştu.


İftarda eski belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, mevcut büyükşehir meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanları ile aynı masaları paylaştılar. Eski başkanları, dönemlerinde yaşadıkları sıkıntıları ve yaptıkları çalışmalarla ilgili anılarını anlattı. Başkanlar aynı zamanda hasret giderdi.




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