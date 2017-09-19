Fabrikaların arasındaki boş arazide ceset bulundu

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre, sabah saatlerinde plastik işi yapan fabrikaların arasında bulunan boş bir arazide hareketsiz yatan bir şahıs gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen 112 Acil Sağlık ekibi, şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, jandarma ekipleri de çevrede yaptıkları aramada kimliği belirsiz cesede yaklaşık 20 metre uzaklıkta bir bıçak buldu. Kimliği belirlenemeyen şahsın cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Şahsın kimliği ve kesin ölüm sebebi adli tıp kurumunda yapılacak detaylı otopsinin ardından belli olacak.