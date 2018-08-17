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17 Ağustos 2018 15:25

Gebze zabıtasından bayram denetimi

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler yaklaşan Kurban Bayramında denetimlerini ilçe genelinde sıklaştırdı.

Gebze zabıtasından bayram denetimi

17 Ağustos 2018 15:25


İlçede faaliyet gösteren gıda üretim ve satış yerlerine yönelik denetimlerini sürdüren Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde bulunan işyerlerinden bazılarının yaptığı işgalleri kaldırttı. İlçe genelinde faaliyetlerini sürdüren tatlı, şeker satış ve imalathanelerini de denetleyen zabıta ekipleri, kurban satış alanında genel düzen ve intizamı sağlayarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınması gereken evrakları da kontrol ediyor. Denetimlerin devam edeceğini dile getiren zabıta yetkilileri, bayram süresinde vatandaşların şikayet ve taleplerini telefonla belediyeye iletebileceklerini bildirdi.


Öte yandan Gebzelilerin bayram da mezarlıkları ziyaret edebilmeleri için Gebze Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslerle ücretsiz olarak her saat başı vatandaşları taşıyacak. Arife günü başlayacak olan ve saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak seferler, bayramın son gününe kadar devam edecek. Mustafa Paşa Camii önünden saat başı kalkacak otobüsler, Akse Sapağı’ndan Merkez Mezarlığına oradan da Pelitli mezarlığına geçecek. Otobüsler aynı güzergâh üzerinden geri dönecek.




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