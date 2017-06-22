Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 14:26

Gebzeliler Kadir Gecesini Kent Meydanında kutladı

Kadir Gecesi, Gebze’de 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenen Kadir Gecesi Özel programı ile kutlandı.

Gebzeliler Kadir Gecesini Kent Meydanında kutladı

22 Haziran 2017 14:26


15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanını dolduran yüzlerce Gebzeli mübarek gecede hep birlikte edilen dualara amin dedi. Gebze Belediyesi ve Gebze İlçe Müftülüğünün ortaklığında Kadir Gecesi için kent meydanında düzenlenen programda Dünya Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma birincisi Ali Tel, Kurra Hafız Abdurrahman Bozan, Hafız İsmail Süpürgeci, Adem Akbaş, Mehmet Güneş ve İrfan Tatlı Gebzelilere Kur’an-ı Kerim ziyafeti verdi.


Dursun Ali Erzincanlı da programda kendine has yorumu ile Peygamber Efendimizin kendi döneminde yaşadığı zorlukları anlattı. 15 Temmuzda yaşananlara da değinen Erzincanlı “Allah o gece birçok insana o gece ölmeyi sevdirmiş. 15 Temmuzda birçok şehre nöbetlere gittim her gittiğim yerde keşke o gece bizde İstanbul’da olsaydık diyorlardı. 15 Temmuz gecesi ölmek için güzel bir geceydi” dedi. Dursun Ali Erzincanlı 15 Temmuz Kahramanı Şehit Ömer Halisdemir anısına yazdığı şiiri seslendirdiğinde meydanda oldukça duygusal dakikalar yaşandı. Program sonunda yapılan duaya meydanı dolduran Gebzeliler hep birlikte amin dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:01
  • Güneş :05:22
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:14
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!