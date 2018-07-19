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19 Temmuz 2018 12:29

Gebzespor yeni sezonu açtı

Bölgesel Amatör Ligden 3.

Gebzespor yeni sezonu açtı

19 Temmuz 2018 12:29

Lige yükselen Gebzespor yeni sezonun ilk idmanını Gebze Alaettin Kurt stadında gerçekleştirdi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ilk idmanlarında Gebzespor’u yalnız bırakmadı.


Geçtiğimiz sezon büyük bir başarı göstererek Lige yükselen Gebzespor, yeni sezonun ilk idmanını Gebze Alaettin Kurt stadında gerçekleştirdi. Bu sezon 3. Ligde mücadele verecek olan Mor Menekşeler yeni yönetimi ve yepyeni kadrosuyla dün görücüye çıktı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ilk idmanlarında Gebzespor’u yalnız bırakmadı.


Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda gerçekleşen sezon açılışına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Gebzespor Başkanı Abbas Sır ve yönetimi, mahalle muhtarları katıldı. Gebzespor’un güzel bir sezon geçirmesi için edilen duanın ardından kurban kesildi.


Gebzespor’un futbolcuları ile sohbet den Başkan Köşker, yeni sezonda kendilerine başarılar diledi. Gebzespor’un başarısı için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini ifade eden Başkan Köşker, “İnşallah Gebzespor hak ettiği yerlere gelecek ve önümüzdeki sezonlar içerisinde üst liglerde mücadele edecek” dedi.




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