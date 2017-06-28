Genç kızın projesi İzmit Belediyesinden cevap buldu

Merve Pehlivan isimli genç kızın bir süre önce belediyenin sosyal medya hesapları aracılığı ile ilettiği sokak hayvanlarını besleyen geri dönüşüm ünitesi ile ilgili önerisi, İzmit Belediyesi’nce hayata geçirildi.Şimdiye kadar sokak hayvanlarına yönelik birçok çalışma yapan İzmit Belediyesi, Merve Pehlivan isimli genç kızdan gelen sokak hayvanlarıyla ilgili projeyi de dikkate aldı.

Gerekli araştırmaların ardından Yahya Kaptan Mahallesi, Anıtpark ve Cumhuriyet Çocuk Parkı olmak üzere ilk etapta 3 yerde sokak hayvanlarının beslenmesini sağlayan geri dönüşüm üniteleri konuldu. Faaliyet geçirilen kabinler sayesinde hem sokak hayvanlarının beslenmesine hem de geri dönüşüme katkı sağlanıyor.

Cam, pet ve teneke kutuların atıldığı bir bölmesi bulunan makine, atılan her geri dönüşüm ürününün arkasından belli bir miktarda mama veriyor. Bir başka bölmesinden de vatandaşlar tarafından dökülen içme suyu, makinenin su bölmesine doluyor. Böylelikle sokak hayvanları aç ve susuz kalmamış oluyor.

Yurt dışında örnek uygulamalarını görerek bunu İzmit Belediyesi’nin sosyal medya hesabından paylaşıp öneride bulunan Merve Pehlivan, önerdiği projenin hayata geçirilmesi üzerine Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Merve Pehlivan “Başka ülkelerde projenin uygulandığını gördüm. İzmit Belediyesi’nin ve başkanımızın hayvanlara olan hassasiyetini ve bu konudaki çalışmalarını bildiğim için projeyi kendileriyle paylaşmak istedim” dedi.

Önerisinin ilk başta ciddiye alınmayacağını düşündüğünü ifade eden Merve Pehlivan, “Önerimi iletirken ilk başta belki de dikkate alınmaz diye düşünmüştüm. Fakat kısa süre içinde beni arayarak önerim için teşekkür ederek projenin değerlendirileceğini söylediklerinde çok mutlu oldum. Bir kez daha şahit oldum ki, İzmit Belediyesi ve Başkanımız Dr. Nevzat Doğan, vatandaşlardan gelen istek, öneri ve şikayetleri dikkate alıyorlar. Projeyi kısa süre içinde hayata geçirdikleri için çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Merve Pehlivan’a proje önerisi için teşekkür ederek, ”İzmit Belediyesi olarak sokak hayvanları konusunda oldukça hassasız. Bu konuda örnek çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşlarımızın da önerileri bizim için çok değerlidir” şeklinde düşüncelerini ifade etti.