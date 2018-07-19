Gez- Gör’e Bursa’dan misafir

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nda oluşturulan Gez-Gör Kocaeli Projesi kapsamında Bursa İmam Hatip Lisesi mezunları, Kocaeli’nin tarihi ve doğal güzelliklerini gördüler

Kentin tarihi ve kültürel dokusunun tanıtıldığı Gez- Gör Kocaeli Projesi ile il içi ve il dışından vatandaşlar, bir günde pek çok tarihi mekânı gezme ve tanıma fırsatı buluyorlar. Her yıl, mezun grubundaki arkadaşlardan birisinin yaşadığı ilde buluşan, Bursa İmam Hatip Lisesi’nin 1978-1979 dönemi mezunları, bu yıl Kocaeli’nde buluştu. Mezunlardan oluşan 100 kişilik grup, Gez-Gör Programı ile Kocaeli’nin çeşitli yerlerini görme fırsatı buldu.

Gez- Gör programıyla İzmit’in tarihi, kültürel ve doğal mekânlarını geziliyor. Bursa İmam Hatip Lisesi mezunlarından oluşan 100 kişilik grup “Doğa Kocaeli” ve “İzmit Tarih Turu”na katıldı. Tarih turu ile İzmit’in tarihi yerlerini gezen misafirler, daha sonra Doğa Kocaeli turu ile Avrupa’nın en büyük Doğal Yaşam Alanı olan Ormanya’yı görme fırsatı buldular. Burada rehberler eşliğinde hayvanat bahçesini gezen vatandaşlar, onlarca çeşit hayvan türünü görme fırsatını da yakaladı.

Gez Gör Kocaeli ile Kocaeli’nin tarihi ve turistlik mekânlarını ya da doğal alanlarını gezip görmek isteyen vatandaşlar için kültür turları düzenlemeye devam ediyor. Kültür turları; İzmit Tarih Turu, Hereke- Gebze Tarih Turu, Gölcük Karamürsel Tarih Turu, Kandıra Tarih Turu, Suyun Yolculuğu Turu, Doğa Kocaeli Turu, Sporun Kenti Kocaeli Turu ve Eğitim Kocaeli Turu olmak üzere 8 ayrı güzergâh olarak tercih edilebilecek.

Kocaeli’nin tarihi, turistlik ve doğal mekânlarını ücretsiz olarak gezmek isteyen vatandaşlar www.gezgorkocaeli.com internet adresini ziyaret ederek katılmak istedikleri kültür turunu seçebiliyorlar. En az 15 kişi olmak kaydıyla gruplar, gezmek istedikleri turu internet sitesinden seçerek başvuru yapabiliyorlar. Başvurular ayrıca 0 262 318 16 11 numaralı telefondan da alınıyor. Taleplere göre tam gün ya da yarım gün gerçekleştirilen kültür gezileri esnasında konuklara, tecrübeli rehberler de eşlik ediyor.

Gez Gör Kocaeli projesi il içinden il dışından her yaştan gruplara hizmet veriyor. Programa kalabalık grupların yanı sıra küçük gruplar katılıyor. Gez Gör Kocaeli, 27 kişilik 3 araç ve 15 kişilik 2 araç olmak üzere toplamda 5 araçla hizmet veriyor. 15 kişilik araçlar küçük gruplar için kullanılırken 27 kişilik araçlar da büyük gruplar için hizmet veriyor. Gez Gör Kocaeli kültür turlarında belirli mola yerlerinde konuklara yiyecek ve içecek ikramı da yapılıyor.

“Gez Gör Kocaeli”, Kocaeli’ni gezmek isteyen konukların misafir edildiği bir proje. Projeyle, Kocaeli’nin tarihi, kültürü ve coğrafyası ve Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri, projeleri tanıtılıyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen konukların yanı sıra, Kocaeli’nde yaşayan vatandaşların da yaşadıkları şehirde bulunan tarihi ve kültürel mekânlar hakkında bilgi edinmeleri sağlanıyor.