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20 Temmuz 2018 13:19

Hastaya yetişmeye çalışan ambulans kaza yaptı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hasta almaya giden ambulans, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerleri aşıp levhalara çarptı.

Hastaya yetişmeye çalışan ambulans kaza yaptı

20 Temmuz 2018 13:19

Kazadan araç içerisinde bulunanlar yara almadan kurtuldu.


Kaza, İzmit D-100 karayolu Şirintepe mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdurrahim D. idaresindeki 34 TD 7602 plakalı ambulans, hasta almaya gittiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile hızını alamayan ambulans, yol kenarındaki levhalara çarparak durabildi. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ambulans olay yerinden çekici yardımı ile kaldırıldı.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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