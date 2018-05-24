Hurdalık yangını korkuttu

Yangın 13.00 sıralarında Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Seymen Mahellesi Harbiş Caddesi’nde bulunan Makine Kimya Endüstrisi hurdalığında meydana geldi. Hurdalık alanda henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Hurdalıkta bulunan kullanılmaz haldeki motosikletlerin de tutuşması ile yangın büyüdü. Olayı gören işçiler, durumu hemen 112 Acil Yardım Ekipleri’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa süre içerisinde kontrol altına alırken, alevler, tesisin yan kısmında bulunan ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri bir taraftan hurdalık alandaki yangına müdahale ederken, diğer yandan da ormanlık alanda söndürme çalışması başlattı. Kısa sürede ormanlık alandaki alevleri de kontrol altına alan ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Yangının çıkış sebebi henüz öğrenilemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.