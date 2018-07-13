İHA’nın 15 Temmuz fotoğraf sergisine mehterli açılış

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde, İHA muhabirleri tarafından çekilen tarihi fotoğraflardan oluşan sergi İzmit Belediyesi’nin katkılarıyla, belediye binası önünde yapılan dualarla açıldı. İzmit Belediyesi Mehter Takımı konseri eşliğinde yapılan sergi açılışına İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, İHA Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, STK’lar ve çok sayıda vatandaş katıldı. "Oradaydık unutmadık unutturmadık" isimli serginin açılışı vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü.

"Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın"

Açılışta 15 Temmuz gecesi Türk milletinin ortaya koyduğu kahramanlık öyküsünü fotoğraflarla sergilediklerini ifade eden İHA Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, “Hain FETÖ/PDY darbe girişiminin ilk anından, kahraman milletimizin çabaları ve vatanını seven güvenlik güçlerimizin mücadelesi ile darbe girişimi sonlandırıldığı ana kadar, tüm anları bu fotoğraf sergisinde bulabilirsiniz. O gece Türkiye’de İHA muhabir ve kameramanları açılan ateş altında sahada görevlerini yerine getirerek, darbe girişimini ve bu girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını tüm dünyaya duyurdu. 15 Temmuz gecesi yaşananları yeni nesillere aktarabilmek ve taze tutabilmek adına böyle bir çalışmaya imza attık. Darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için, milletimizin destansı dirilişini konu alan sergimiz o gece yaşanan olayları tüm detayları ile ortaya koyuyor. Darbe girişimin en can alıcı anlarında muhabirlerimiz tarafından çekilen fotoğraflarla o günleri anmak ve unutturmamak adına birçok ilimizde daha açacağız. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.

"Bu millet hain darbe teşebbüsüne karşı el ele gönül gönüle olmayı bildi"

Sergi için İHA’ya teşekkür ederek sözlerine başlayan İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut ise, “O gece yok edilmek istenen bir demokrasimiz vardı. Yok edilmek istenen birliğimiz, beraberliğimiz vardı. Yok edilmek istenen bu milletin istikbali vardı. Hamdolsun ki büyük milletimizin feragati ile bu kara gün hedefi olanlar hüsrana uğradı ve biz bu günü milli birlik günü olarak anmaya başladık. 15 Temmuz kara gün olmasın diye herkes görevini yaptı. En önemli olan da buydu. Bir yaşlı teyzemiz kamyonun koltuğuna geçerek kamyonu tankların üstüne sürdü. Bir başka gencimiz tankın önüne yattı. Bu millet hain darbe teşebbüsüne karşı el ele gönül gönüle olmayı bildi. Hamdolsun bizler ülkemizin geleceğini daha aydınlık görmeye başladık” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İHA Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Başkan Vekili Bulut ve beraberindeki vatandaşlara sergiyi gezdirerek bilgiler verdi. Belediye binası önünde 2 gün açık kalacak sergide, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin destansı mücadelesi 41 fotoğraf ile sergilenecek.