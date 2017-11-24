İki kafeterya için ihale

Kartepe Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi Kanal Park II’nci etap yürüyüş yolu içerisinde, 200 metrekare kafeterya binasının yapımı, 10 yıl süre ile işletilmesi, bu süre sonunda idareye devir edilmesi işi için ihale yapacak. Ertuğrul Gazi Mahallesi Kanal Park I’nci etap yürüyüş yolu içerisinde park alanına 155 metrekare kafeterya bina yapım ve 10 yıl süre ile işletilmesi için de ihale düzenlenecek. Her iki kafeterya için ihale, kapalı teklif usulüne göre, 30 Kasım 2017 Perşembe günü saat 10.10’da Kartepe Belediyesi Encümen Toplantı salonunda gerçekleşecek.

Dumlupınar Mahallesi Kanal Park II’nci etap yürüyüş yolu içerisinde park yapılacak binanın yapım maliyeti tahmini 220 bin TL. Yapım maliyetine ilaveten aylık kira bedeli bin 500 TL olarak belirlenirken, 120 aylık kira bedeli ile toplam muhammen bedel ise 400 bin TL.

Ertuğrul Gazi Mahallesi Kanal Park I’nci etap yürüyüş yolu içerisinde yapılacak olarak kafeterya binasının yapım maliyeti ise tahmini 170 bin 500 bin TL. Yapım maliyetine ilaveten aylık kira bedeli yine bin 500 lira olarak belirlenirken, 120 aylık kira bedeli ile muhammen bedel 350 bin 500 TL olarak ifade edildi.

Kafeteryaların kira süresinin 10 yıl olacağı, kira bedelinin 5yıl+1yıl+1yıl+1yıl+1yıl+1 yıllık periyotlar halinde peşin ödeneceği açıklandı. İhale şartnamesi, Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100 TL karşılığında temin ediliyor.