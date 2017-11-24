İzmit Belediyesi’nden ‘Kadına Şiddete Hayır’ etkinliği

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler şiddet görüp sessiz kalan kadınları canlandırdılar. ‘Kadına yönelik şiddete sessiz kalma’ mesajının verildiği etkinlik vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Etkinlik sonrası konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan “25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele günü olarak Tüm dünyada farklı etkinliklerle gündeme getirilecek. Kadına yapılan şiddet vicdanları rahatsız eden bir olaydır. Bu dünyaya getiren en önemli kişilerin analarımızın da kadın olduğunu düşünürsek yapılan bu şiddetin hiç kimse tarafından kabul edilmemesi gerekmektedir. Kadına o şiddeti yapanı da bir annesi var” dedi.

Başkan Doğan, “Kur’an-ı Kerim’de cennetin anaların ayağının altında kabul edilmesi, atalarımızın hep anayı, eşi, başköşede tutması, Mustafa Kemal Atatürk’ün Seçme ve Seçilme Hakkı’nı daha Avrupa’nın seçme hakkını bile vermediği bir dönemde tüm kadınlara vermesi kadına verdiği önemi açık bir şekilde göstermektedir. Yine aynı hassasiyetle Cumhurbaşkanımızın siyasette, ticarette her alanda kadınlara olan pozitif ayrımcılık yaklaşımları aslında bizim devlet, millet geleneğimizde, inancımızda böyle kötü bir muamelenin yerinin olmadığını gösteriyor. Ne yazık ki son dönemlerde zaman zaman kadınlarımızın hiç hak etmedikleri bu şiddeti gösterenlerin var olduğu bir gerçektir. Kadına şiddet gösteren erkeği erkekler grubundan saymıyoruz, onları hastalıklı bireyler olarak görüyoruz. Kadına şiddete şiddetle karşı çıkıyoruz. Kadına şiddete son verelim, kadına şiddet gösteren erkek erke değildir, tedaviye ihtiyacı olan bir varlıktır” diye konuştu.

“Kadına şiddete hayır”

Kadına şiddet sorununun çözümü için herkese önemli görev düştüğünü belirten Başkan Dr. Nevzat Doğan, “Burada değerli genç kardeşlerimizin çok değerli bir hazırlığı oldu. Burada ki görüntüler bizi üzüyor ama biraz da düşündürüyor. Bugün bunlar makyajla yapılmış görüntüler ama ülkemizde maalesef gerçeği yaşanmaktadır. Gençlerimizin bu çalışmalarını önemsiyorum. Özellikle anne babaların erkek çocuklarını yetiştirirken bu hususları hem inancımızdan, hem geleneğimizden örneklerle çocuklarına eğitim olarak vermesi gerektiğine inanıyorum. Evde babaların, okulda öğretmenlerin, medyanın, sanatçıların çocuklara örnek olması gelecekte bu olayların yaşanmaması için büyük önem taşıyor. Bu sorunun çözümü için herkese önemli görev düşüyor. Hep birlikte kadına şiddete hayır demeliyiz” dedi.