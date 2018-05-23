İzmit Belediyespor’a yeni başkan

İzmit Belediyespor’da Pazar günü olağan üstü kongre yapıldı. Erdoğan Şentürk’ün görevi bırakmasının ardından toplanan yönetim kurulu kendi arasında görev dağılımı yaptı. Buna göre Belediyespor Başkanlığa Muhammet Öztürk seçildi. Öztürk aynı zamanda İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak da görev alacak. Muhammet Öztürk başkanlığındaki İzmit Belediyespor yönetiminde Mehmet Güven, Ayhan Varol, Ahmet Emre Ercanlı, Hakan Yıldız, Levent Azazi, Umut Ongül, Rakıf Yel ve Necati Akkuzu yer alıyor.

Yeni başarılar elde edeceklerini dile getiren Öztürk, “İzmit Belediyespor 9 branşta 1000’e yakın sporcusuyla kurumsal bir kulüptür. Güreş takımızı çok kısa zamanda süper lige çıkardık. Jimnastikte de birinci ligde mücadele ediyoruz. İzcilik, su kayağı, futbol, atletizm, yüzme, satranç, basketbol branşlarında çok sayıda sporcuyla faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Biz bu çalışmaları İzmit Belediye Başkanı Sayın Nevzat Doğanın himayelerinde yapıyoruz. Başkanımız sporu çok seven, her branşa çok önem veriyor ve desteklerini hiç esirgemiyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yeni seçilen yönetim kurulumuz ile birlikte yeni başarılar elde edeceğiz” dedi.