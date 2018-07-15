İzmit Zabıtası başıboş gezen pitbull cinsi köpeği barınağa götürdü

Kuruçeşme Doğan Mahallesi’nde sahiplenilmesi ve beslenmesi yasak pitbull cinsi köpek olduğu ihbarı yapıldı. Gelen ihbarı dikkate alan yetkililer, hemen harekete geçti. İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve emniyet ekiplerinin ortak çalışması sonucu saldırganlığıyla bilinen pitbull cinsi köpek bulunduğu bölgeden alındı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino ve Fila Brasileiro cinsi köpeklerin sahiplenilmelerinin ve beslenilmelerinin yasak olduğunu hatırlatan İzmit Belediyesi Zabıta yetkilileri, bu gibi durumları belediyeye bildirmeleri konusunda vatandaşları uyardı. Bölge sakinleri de yapılan çalışması sonrası İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine ve yetkililere teşekkür ettiler.