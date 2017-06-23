İzmit’in en büyük iftarı Belsa’da yapıldı

Kocaeli’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 5 bin vatandaş Belsa önünde bitkilikte oruç açmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadı. Belediye binasının çevresini ve Sabri Yalım parkının etrafını kapsayan çok geniş bir alana kurulan ve binleri buluşturan iftar programına, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit Emniyet Müdürü Mehmet Karataş, Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, İlçe Kadın kolları Başkanı Aysel Demirtaş, belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

İftar öncesi tek tek masaları gezip, vatandaşlara hayırlı iftarlar dileyen Başkan Doğan, katılan herkese teşekkür etti. İftar sonrası vatandaşlara seslenen Başkan Doğan, “Şuanda sizlerle birlikte oluşan bu fotoğraf İzmit’in en güzel fotoğrafıdır. Soframıza katılıp, bereketlendirdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bugün bu sofralarda huzur içerisinde oruçlarımızı açabiliyorsak, heyecan içerisinde bayramı bekleyebiliyorsak bunda bir çok insanın emeği var. Bu huzuru, bu mutluluğu Malazgirt’ten Mohaç’tan, Çanakkale’den, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen kurtuluş mücadelemizden buyana gelen kahramanlarımız ve şuanda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında sınırlarımız koruyan askerlerimize, polislerimize borçluyuz” dedi.

“Bizler için canını feda eden şehitlere layık olmak hepimizin görevi” diyen Başkan Doğan, “Onlara layık olmak için temel görevimiz, daha çok çalışmak, daha çok üretmek, işimizi en güzel şekilde yapmaktır. Halkımızın kuruşunu ziyan etmeden, kimseye kaptırmadan zamanımızı iyi kullanarak şehrimize daha güzel hizmet etmektir. İyi, donanımlı, iyi eğitimli, çağın gerekliliğiyle donanmış, kitabını, geleneğini, atasını, küçüğünü bilen nesiller yetiştirmeliyiz. Bugünkü iftarımız ayrı bir anlam taşıyor. Çünkü bu iftarımızda sadece bu mahalledeki vatandaşlarımızı değil, Kocaeli’nin dört bir yanından çarşı merkeze gelen tüm misafirlerimizle birlikte oruç açtık. Bu birliğimizi, bu güzel tabloyu bozmayalım, bozmaya çalışanlara da izin vermeyelim. Bugünkü iftar programımızda 5 bin kişi bir arya geldi. Bazı eksiklerimiz olabilir, ben özür diliyorum. Ülkemizin her yerine bu tablo yansısın” ifadelerini kullandı.