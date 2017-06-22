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22 Haziran 2017 14:30

İzmit’ten Eleşkirt’e saat kulesi

İzmit Belediye Başkanı Dr.

İzmit’ten Eleşkirt’e saat kulesi

22 Haziran 2017 14:30

Nevzat Doğan sayesinde İzmit’in sembolü saat kulesinin bir benzeri Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine yapıldı.


Diyadin Belediyesi ile kardeş belediye olan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, yaklaşık 4 ay önce Eleşkirt Belediyesini ziyaretinde Eleşkirt’e saat kulesi yaptırma sözü vermişti. Doğan bu sözünü kısa süre içinde yerine getirdi ve İzmit’in sembolü saat kulesinin küçük bir benzerini Eleşkirt’e yaptırdı. Eleşkirt Belediyesi ile yürütülen ortak çalışma kapsamında, İzmit’teki saat kulesinin benzerinin Cumhuriyet Caddesi üzerine montaj çalışmaları tamamlandı.


Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı, yaptığı açıklamada, "Saat kulemiz geldi ve yerine monte edildi. İlçem adına İzmit Belediyesi Başkanı Nevzat Doğan’a şükranlarımızı sunuyorum" dedi.




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