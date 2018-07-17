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17 Temmuz 2018 12:31

Kağıtspor, Türkiye Minikler Judo Şampiyonası’nda zirvede

KOCAELİ(İHA) – Mavi beyazlı judocular, minikler kategorisinde 2011 yılından bu güne kadar 7 yıl üst üste zirvede kalarak kırılması güç bir rekora imza attı.

Kağıtspor, Türkiye Minikler Judo Şampiyonası’nda zirvede

17 Temmuz 2018 12:31


Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu minik judocular 13-15 Temmuz tarihleri arasında İzmir Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen 15 Temmuz demokrasi şehitleri Türkiye Minikler Judo Şampiyonası’nda yine zirvede. 63 il, 215 kulüpten toplan 1047 judocunun katıldığı müsabakalar 15 Temmuz Pazar günü tamamlandı.


Büyükşehir’in başarılı judocuları şampiyonadan 5 altın, 4 gümüş 6 bronz madalya ile ilk sırayı alırken, İkinci Konya 5 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ve üçüncülüğü Sakarya 2 altın 5 bronz madalya ile elde etti. Elde ettikleri başarılar ile mavi beyazlı judocular, minikler kategorisinde 2011 yılından bu güne kadar 7 yıl üst üste zirvede olarak kırılması güç bir rekora imza attı. Sporu tabana yayma projesi kapsamında başarılı adımlar atan Kağıtsporlu judocular 2011 yılından bugüne alt yapısından yetiştirdiği sporcular ile zirveyi kimseye kaptırmadı.


Mavi beyazlı minik Judoculardan 38 kg Hilmi Mucık 1., 46 kg Yunus Yazgan 1., 50 kg Emir Selim Arı 1., 48 kg Zehranur Kaya 1., +60 kg Atilla Dinç 1., 26 kg Eyüpcan Sünmüş 2., 36 kg Gizem Dinçer 2., 40 kg Necla Şeker 2., 52 kg Elif Zeynep Özdemirci 2., 28 kg Sebila Abanoz 3., 28 kg Şeymanur Yıldız 3., 38 kg Bekir Taha Seymen 3., 42 kg Emre Yazgan 3., 57 kg İclal Koçum 3., + 60 kg İbrahim Tataroğlu 3., olarak 15 madalya kazandılar.


Yarışan sporcuların antrenörlerinden Gamze Şentürk, Arzu Bayrak Kiraz, İskender Özkanoğlu, Serdar Kiraz, Handan Süloğlu, Furkan Kılıç, Murat Keskin, Hamza Canca küçük yaşta judoya başlayan sporcuların başarı elde etmelerinde büyük rol oynadı.




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