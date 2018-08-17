Kandıra köylerine modern futbol sahaları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra ilçesinin Alefli, Dalca, Kocakaymaz ve Karaağaç köylerine modern futbol sahaları yapıyor. Projelendirmeleri yapılan sahalarda firmalara yer teslimi yapıldı. Halkın spor yapabilmesi için kentteki spor alanlarını çoğaltan Büyükşehir Belediyesi, açık ve kapalı spor alanlarıyla vatandaşların her an spor yapabilmeleri sağlıyor. Vatandaşlar yaşadıkları bölgeye yakın olan bu tesislerde vakitlerini değerlendirerek spor yapabiliyorlar.

Alefli köyünde 20 çarpı 30 metre boyutlarında ve 5 bin metrekare parsel alanının 600 metrekaresine konumlandırılacak olan doğal zeminli futbol sahasının çevresine, 100 metre uzunluğunda 2,2 metre yüksekliğinde çevre çiti yapılacak. Kocakaymaz köyünde yapılacak olan doğal zeminli futbol sahası 30 çarpı 50 metre boyutlarında, 8 bin 500 metrekare parsel alanının bin 500 metrekaresine yapılacak. Kocakaymaz köyündeki sahanın çevresine 2,2 metre yükseklikte ve 160 metre uzunluğunda çevre çiti ile inşa edilecek.

Çevresine 2,2 metre yükseklikte 100 metre çevre çitinin yapılacağı Dalca köyü doğal zeminli futbol sahası, 20 çarpı 30 metre boyutlarında ve 11 bin 300 metrekare parsel alanının bin 500 metrekaresine konumlandırılacak. 24 çarpı 35 metre boyutlarında sentetik çim zeminli olacak olan Karaağaç futbol sahası, 2 bin 500 metrekare parsel alanın 840 metrekaresine konumlandırılacak. Ayrıca Karaağaç futbol sahasının çevresine 4 metre yüksekliğinde 118 metre uzunluğunda çevre çiti yapılacak.

Spora ve spor yapana değer veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan 4 futbol sahası için firmalara yer teslimleri yapıldı. Alefli, Dalca ve Kocakaymaz köylerindeki çalışmalara önümüzdeki günlerde başlanacak. Karaağaç köyünde ise futbol sahası için gerekli olan drenaj çalışması yapılarak, kazı çalışmalarına başlandı.