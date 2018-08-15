Karaosmanoğlu: “Kentimiz yaz turizminde cazibe merkezi haline geldi”

Kocaeli’nin hızla geliştiğini ve büyüdüğünü, İzmit ve Karadeniz sahillerinin halkın rahatça kullanımı için çok çalıştıklarını ifade eden Karaosmanoğlu, “Mavi bayraklı plajlarımızda halkımızın gönül rahatlığınca tatillerini yapıyor olmaları bizleri mutlu ediyor. İnsanımızın huzuru ve daha güzel bir yaşamda hayatlarını sürmeleri için kentimizin her noktasında büyük bir gayretle çalışıyoruz” açıklaması yaptı.

Denizlerinde neredeyse hayatın durduğu bir kenti, bugün 5 mavi bayraklı plajı, 23 sahili ile yeniden ihya ettiklerini dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Açtığımız 22 arıtma tesisi ile havadan, denizden ve karadan yaptığımız denetimlerle çok şükür bugün sağlıklı, yüzülebilecek plajlarımız var. Sahillerimizde yaptığımız revizyonla artık İzmit Körfezi ve Karadeniz sahillerinde mavi bayraklı plajlarımız halkımızın ihtiyaçlarına çok daha güzel cevap verebiliyoruz. Yaptığımız yatırımlar kentimizdeki turizmi de canlandırdı. Kentimiz artık yaz turizminin de cazibe merkezi haline geldi” dedi.

Kandıra sahillerinde tatillerini sürdüren Kocaelililerle ve şehir dışından gelen konuklarla da yakından ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kentimizdeki bu büyük değişim, ülkemize ve dünyaya örnek olmuştur. Ülkemizin sanayi başkenti olan Kocaeli;Bu ünvanı kaybetmeden yanına bir de turizm, doğa, tarih ve sporun da başkenti olma yolunda önemli adımlar atmıştır” diyerek açıklamalarını tamamladı.