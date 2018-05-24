Kartepe Altunhisar Caddesi’nde hummalı çalışma var

Kartepe Kent Merkezi Projesine destek veren çalışmalar yanı sıra Kaymakamlık ve yeni belediye hizmet binasına ulaşımı sağlayacak kent içi yollarda da düzenlemeler hız kazandı. Bir yandan yol genişletme çalışmalarının aralıksız sürdüğü bölgede alt yapı çalışmaları yanı sıra kent estetiğine uygun düzenlemelerde ihmal edilmiyor. Bu kapsamda Köseköy ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ile Arslanbey tarafından gelip Sarımeşe Mahallesi üzerinden Kent Merkezi’ne bağlantıyı sağlayan önemli bir geçiş noktası olan Altunhisar Caddesi üzerinde imar planlarına uygun yol genişletme çalışmaları başladı.

Dağınık yerleşim nedeniyle 5 metreye kadar daralan yolda genişletme çalışmalarında yollar 12 metreye kadar genişletiliyor. Yaya güvenliğini de ihmal etmeyen belediye ekipleri kaldırım çalışması da yapıyor. Yol genişletme çalışması paralelinde bölge halkının aşırı yağışlardan olumsuz etkilenmemesi adına alt yapı düzenlemeleri kapsamında cadde üzerinde 450 metre uzunluğundaki güzergahta yağmursuyu hattı ve ızgara yapım çalışmaları da devam ediyor. Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler daha önce Rahmiye Beşik Sokak üzerinde yaptığı dekoratif duvar çalışmalarını Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Altunhisar Caddesi üzerinde de çift yönlü düzenleme ile bin 400 metrelik yolun çehresini değiştirmeyi planlıyor.

Kartepe’ye değer katan çalışmalar kapsamında Altunhisar Caddesi’ndeki düzenlemelerin aralıksız sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Hızla gelişen ilçemiz ve kentsel kullanımın gerekleri çerçevesinde Kartepe’nin dört bir yanında ekiplerimiz çalışma yapıyor. Alt ve üst yapı planlamaları doğrultusunda gerçekleşen çalışmaların bir ayağı da Altunhisar Caddesi üzerinde gerçekleştiren ekiplerimiz Ramazan ve yaz ayları boyunca da çalışmalarına devam edecek” dedi.