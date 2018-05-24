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24 Mayıs 2018 11:25

Kartepe Belediyesi’nden personeline göz sağlığı semineri

Kartepe Belediyesi tarafından 2018 yılı hizmet içi eğitim programı kapsamında Belediye personeline “Göz Sağlığı” konulu bir seminer düzenlendi.

Kartepe Belediyesi’nden personeline göz sağlığı semineri

24 Mayıs 2018 11:25


Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2018 yılı eğitim seminerleri, son olarak gerçekleştirilen “Göz Sağlığı” semineri ile devam etti. Göz doktoru Nagihan Amuk Hamidi’nin katılımıyla gerçekleştirilen seminerde göz sağlığı yapılması gerekenler konusunda katılımcılara bilgiler aktarıldı. Ofis ortamında göz sağlığı konusunda dikkat edilen konular hakkında bilgiler de aktaran Hamidi, göz sağlığı için loş ışık, bilgisayar ışığının azaltılması konularında önemli bilgiler aktardı.


Gözde oluşan problemlerin sebeplerinin başka hastalıklardan kaynaklı olabileceği, kapsamlı tetkiklerin yapılarak tedavi sürecinde diğer hastalıklarında tedavi edilmesi gerektiğini belirten Dr. Nagihan Amuk Hamidi, romatizma, kalp ve damar hastalıkları ve şeker hastalığının göz sağlığı üzerinde ki olumsuz etkilerini ve korunma yöntemlerini anlattı.




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