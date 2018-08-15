Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 14:45

Kartepe Köseköy Terzigölü Caddesi yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Köseköy’de yol yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Kartepe Köseköy Terzigölü Caddesi yenilendi

15 Ağustos 2018 14:45


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında zemini bozulan cadde ve sokaklar asfaltlanarak yeniden düzenleniyor. Kartepe bölgesinde yol çalışmaları yapan Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, Köseköy Terzigölü Caddesi’ni asfaltlama çalışmasıyla yeniledi.


Köseköy’ün önemli caddelerinden biri olan 620 metre uzunluğundaki Terzigölü Caddesi asfaltlandı. Caddenin tamamında toplam 2 bin 340 ton binder ve ikinci tabaka aşınma asfaltı serildi. Caddenin her iki tarafında da 2 bin 500 metrekare parke kaldırım çalışması yapıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç