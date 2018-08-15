Kartepe Köseköy Terzigölü Caddesi yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında zemini bozulan cadde ve sokaklar asfaltlanarak yeniden düzenleniyor. Kartepe bölgesinde yol çalışmaları yapan Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, Köseköy Terzigölü Caddesi’ni asfaltlama çalışmasıyla yeniledi.

Köseköy’ün önemli caddelerinden biri olan 620 metre uzunluğundaki Terzigölü Caddesi asfaltlandı. Caddenin tamamında toplam 2 bin 340 ton binder ve ikinci tabaka aşınma asfaltı serildi. Caddenin her iki tarafında da 2 bin 500 metrekare parke kaldırım çalışması yapıldı.