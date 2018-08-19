Kartepe’de başpehlivan Recep Kara oldu

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen 14’ncü Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri gerçekleştirildi. Hergeleci İbrahim Er Meydanı’nda yapılan güreşlere 13 kategoride 33 başpehlivan olmak üzere toplam 500 güreşçi katıldı. Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri’nde bu yıl ilk defa altın kemer verildi. Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın ardından dua edilerek güreşler başladı. Baş kategorisinde mücadele eden 33 başpehlivan saha da Türk Bayrağı ile Kartepelileri selamladılar. Kıyasıya geçen güreş organizasyonunda Kırkpınar Başpehlivanlarından Recep Kara, Nedim Gürel’i yenerek başpehlivan oldu.

Hergeleci İbrahim Er Meydanı’nda düzenlenen güreşlerde konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Bu yıl Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşlerinin 14.’sünü düzenliyoruz. 13 kategoride 500 güreşçi bugün er meydanında kıyasıya mücadele etti. Ülkemizin yetiştirdiği en başarılı güreşçilerimizi muhteşem bir organizasyonla bir araya getirdik. Bizler geçmişiyle gurur duyan bir milletin fertleriyiz. Tarihinde destanlar yazan bu millet son günlerde ülkemize karşı yapılan saldırılara karşıda bir olmayı birlik olmayı tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Arkasında böyle büyük desteği alan Cumhurbaşkanımız ve yol arkadaşları ülkemize karşı başlatılan bu kirli savaştan da destansı bir zaferle ayrılacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Bizlerde Kartepe’den bu kutlu yürüyüşte liderimizin yolunda yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri organizasyonuna katılan başta tüm güreş sporuna gönül vermiş sporcular izleyiciler başarıyla gerçekleştirilen organizasyon için geleneksel değerlere her zaman sahip çıkan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve ekibine teşekkür ettiler.