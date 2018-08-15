Kartepe’de bayram hazırlıkları hız kazandı

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde temizliğe hız kazandırarak, ilçe genelinde parklar, yol kenarları ve kaldırımları baştan aşağı gözden geçirerek temizlediler. Belediye ekipleri Kurban Bayramı öncesinde kabristanlıklarda da temizlik çalışmalarına başladı. İlçe genelinde yapılan temizlik ve bakım çalışmaları Kurban Bayramı’na kadar tamamlanmış olacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hemşehrilerimizin rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için ekiplerimiz gece gündüz çalışmaktadır. Bayrama kadar bütün çalışmalar bitecektir” dedi

Öte yandan, Kartepe’nin bazı yerlerinde “Asya Kaplan Sivrisineği” görülmesi sonrasında Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, ilaçlama ve vatandaşlara uyarılarda bulundular. Belediye ekipleri tarafından yapılan 10 mahallede ilaçlama yapılarak, sineğin üreme alanları yok edildi. Kocaeli Büyükşehir Veteriner Şube Müdürlüğü ile Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ile 15 araçla uçkun yapılarak su dolu kova, bidonlar devrildi. İlaçlama esnasında Bahçelievler’de 235, Maşukiye’de 100, Dumlupınar’da 215, İstasyon’da 180, Emekevler’de 78, Sarımeşe’de 406, Dumlupınar’da 268, Fatih Sultan Mehmet’de 46, Sudiye’de 584 ve Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde 206 su biriktirilmiş bidon ve kovalara müdahale edildi.