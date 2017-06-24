Kartepe’de bayram hazırlıkları tamamlandı

Ramazan Bayramı’nın daha huzurlu ve rahat geçmesi için Kartepe Belediyesi Zabıta müdürlüğü ekipleri görevlerinin başında olacak. Zabıta Müdürlüğü ekipleri bayram öncesinde bütün hazırlıklarını tamamladı. Bayram süresince görevli personel nöbetleşe olarak görevlerinin başında olacak.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı sürecince Kartepeli vatandaşların dilek ve sıkıntılar için 24 saat görevlerinin başında olacaklar. Ramazan Bayramı sürecinde vatandaşlar Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne 444 33 73 / 373 60 60 nolu telefonlarına başvuru yapabilecekler.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı’na kadar gıda denetimlerine devam ederken, ilçe sınırları içerisinde bayram süresince açık olacak olan semt pazarları Maşukiye, Ataşehir ve Köseköy Mahallesi’nde kurulacak. Pazarlarda vatandaşların rahat alış-veriş yapması için de Zabıta Ekipleri gereken önlemlerin hazırlıklarını yaptılar.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Hemşerilerimizin rahat ve huzur içerisinde Ramazan Bayramı’nı kutlamaları için gereken bütün önlemleri aldık. Halkımız için 24 saat ekiplerimiz görevlerinin başında olacaklardır. Bayramın 1. Günü Uzunçiftlik Düğün Salonumuzda, saat 11:00’de kent bayramlaşmamız olacaktır. Tüm hemşehrilerimi bayramlaşma meclisimizde görmekten mutluluk duyarım” dedi.