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23 Mayıs 2018 10:50

Kartepe’de köy içi yolları asfaltlandı

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ketenciler Mahallesi’ndeki köy iç yollarında asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Kartepe’de köy içi yolları asfaltlandı

23 Mayıs 2018 10:50


Kartepe Belediyesi, modern belediyecilik gereklerinden olan ulaşım ağını iyileştirme çalışmalarını, her gün yeni bir mahallenin yolunu düzenleyerek sürdürüyor. Kartepe Belediyesi, ilçenin sahip olduğu tüm zenginlikleri gün yüzüne çıkarmak için çalışmalarına bahar ayları ile birlikte ivme kazandırdı.


Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler alt yapı sorunu olmayan güzergahlarda ulaşım hizmetlerini iyileştirme çalışmalarının bir ayağını da Ketenciler Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Ekipler Ketenciler Köy içi yollarında Ekoköy ve Cami bağlantı yolları olmak üzere köy içinde güzergahlara asfalt sererek ulaşıma açtı.


Ulaşım şartlarının modern hale getirildiğini ifade eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Alt yapı sorunu olmayan güzergahlardaki çalışmalarla ilçenin ulaşımını rahatlatacak yolları Kartepe halkına kazandırmaya devam ediyoruz. İlçenin imajına katkı sağlayacak yol düzenleme çalışmalarımız sıcak havalarla birlikte hız kazandı. Modern belediyecilik gereği olan ulaşım ağını günümüz şartlarına uygun hale getirmeye devam ediyoruz” dedi.




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