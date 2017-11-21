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21 Kasım 2017 09:25

Kartepe’ye mevsimin ilk karı düştü

Kocaeli’nin kayak merkezi Kartepe’de mevsimin ilk kar yağışı yoğun şekilde başladı.

Kartepe’ye mevsimin ilk karı düştü

21 Kasım 2017 09:25

20 santime ulaşan kar kalınlığında, ilerleyemeyen araçlar ise geri döndü.


Kocaeli’nin 1700 metreyle en yüksek noktası olan kayak merkezi Kartepe’ye sıcaklığın sıfırın altına inmesiyle mevsimin ilk karı düştü. Dün gece saatlerinde etkili olan yağışla birlikte kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, kayak merkezine çıkan araçların bazıları yağışa hazırlıksız yakalandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yol açma ve tuzlama çalışmalarının sürekli devam ettiği yolda, araçlarından inen vatandaşlar ise özçekim yaparak zaman geçirdiler.




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