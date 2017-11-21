Kartepe’ye mevsimin ilk karı düştü

20 santime ulaşan kar kalınlığında, ilerleyemeyen araçlar ise geri döndü.

Kocaeli’nin 1700 metreyle en yüksek noktası olan kayak merkezi Kartepe’ye sıcaklığın sıfırın altına inmesiyle mevsimin ilk karı düştü. Dün gece saatlerinde etkili olan yağışla birlikte kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, kayak merkezine çıkan araçların bazıları yağışa hazırlıksız yakalandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yol açma ve tuzlama çalışmalarının sürekli devam ettiği yolda, araçlarından inen vatandaşlar ise özçekim yaparak zaman geçirdiler.