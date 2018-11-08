Kefken'e pazar alanı inşa ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra ilçesi Kefken Mahallesi'nde modern muhtarlık binası ve kapalı pazar alanı inşa ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kente kullanışlı ve modern yapılar kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kandıra ilçesi Kefken Mahallesi'nde yeni muhtarlık binası ve kapalı pazar yeri inşa ediliyor. Özellikle yaz aylarında pazar günü Kefken meydanda kurulan semt pazarı, tatilci yoğunluğuyla birleşince trafikte sıkıntılar oluşuyordu. Halk pazarının yeni kapalı pazar alanına taşınmasıyla hem meydandaki trafik yoğunluğu yaşanmayacak hem de vatandaşlar daha ferah bir ortamda alışveriş yapabilecekler.

Çalışmaları süren proje, toplam bin 500 metrekare alanda gerçekleştiriliyor. Proje muhtarlık binası ve kapalı pazar alanından meydana geliyor. Muhtarlık binası, 1 zabıta, 1 muhtar odası, 1 ofis ve mutfak ile bay-bayan tuvaletlerden oluşuyor. Pazar alanı ise 929 metrekare alana sahip. Pazar alanı üstü kapalı şekilde, çelik taşıyıcı sistemden imal edilecek. Muhtarlık binası çatı imalatı taşıyıcı elemanlarının montajı tamamlanırken, çatı katı döşeme kalıbının sökümü yapıldı. Binanın duvar imalatına başlandı. Yapının duvar imalatı tamamlanınca iç tesisat işlerine başlanacak. Kapalı pazar yerinin ise temel demir imalatı tamamlandı. Kapalı pazar yerinde çelik imalatlar için temele ankrajlar koyulacak ve yüzey sertleştiricili temel betonu dökülecek.