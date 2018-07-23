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23 Temmuz 2018 11:55

KO-MEK’ten hastanelere işaret dili eğitimi

MEK, İzmit Seka Devlet Hastanesi personeline işaret dili eğitimi vermeye başladı.

KO-MEK’ten hastanelere işaret dili eğitimi

23 Temmuz 2018 11:55


Kocaeli’nin halk üniversitesi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim kursları bugüne kadar engelli yaşamı konusunda gerçekleştirdiği hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. KO-MEK İşaret Dili Branşı, İzmit Seka Devlet Hastanesi personeline işaret dili eğitimi başlattı. Eğitime, hastanede görev yapan doktordan, hemşireye, laboranttan, bilgi işlem ve güvenlik çalışanına kadar her birimden personel katılıyor. İşaret dili eğitimini tamamlayan hastane personeli bu sayede işitme engelli hasta ya da yakınlarıyla, birebir iletişime geçme şansına sahip olacak.


Eğitim, alfabe ve kelime bilgisi ile başladı. Bu kapsamda yaklaşık 5 bin kelimenin işaret diliyle tanımı öğretiliyor. İşaret dili kelimelerini öğrenen kursiyerler kısa süre içinde cümle kurmaya başladı. Eğitim içinde ayrıca aile ve çevre, zaman kavramları, fiiller, sağlık terimleri, beden dili, jestler, mimikler gibi önemli modüllerin bilgisi aktarılıyor.


Öte yandan hastane personeli, eğitim kapsamında, öğrendikleri bilgilerden ara sınava alındı. Kutu içindeki kağıtları çeken kursiyerler burada yazan kelimeleri işaret diliyle anlattı. KO-MEK’in İzmit Seka Devlet Hastanesi personeline yönelik gerçekleştirdiği işaret dili eğitimi, yaklaşık 4 hafta sürecek. Bu sürenin sonunda kursiyerler öğrendikleri bilgilerden genel bir sınava tabi tutulacak. Sınavda başarılı olan personele KO-MEK katılım belgesi verilecek.




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