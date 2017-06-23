Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği iftarda buluştu

Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği’nin düzenlediği iftar yemeğine, Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği yönetimi, Dernek üyeleri ve Şanlıurfalı iş adamları katıldı. İftar yemeğinde konuşan Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Cebrail Aydın, “Katılımlarından dolayı tüm konuklara teşekkür ediyorum, derneğimiz yeni kurulan bir dernek olmasına rağmen çok güzel işler başardı, Ramazanda yardımlar yapıldı, öğrencilere katkıda bulunuldu” dedi. Derneğin Kocaeli’de en kısa sürede hak ettiği yere geleceğini belirten Başkan Aydın katkılarından dolayı iş adamı Necmi Gidici’ye plaket takdim etti.