Kocaeli şehidini unutmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Seka Park'ta bulunan Şehit Havacı Pilot Üsteğmen Hasan Tanrıverdi adına dikilen panoyu yeniledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehidini unutmadı. İzmit doğumlu Şehit Havacı Pilot Üsteğmen Hasan Tanrıverdi, 1968 yılında görev uçuşu sırasında Samsun'un Kavak ilçesinde, uçağının düşmesi sonucu şehit olmuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2007 yılında şehidin adının yaşatılması amacıyla Seka Park alanı içerisindeki bir tepeye, şehidin adı verilerek, alana Eskişehir'den getirilen F-4 tipi savaş uçağı yerleştirilmişti. Uçak önüne dikilen, şehidin hayatıyla ilgili bilgilerin yer aldığı pano yenilenip, etrafı çiçeklendirilerek çevre düzenlemesi yapıldı.

1942 yılında İzmit'te doğan Şehit Havacı Pilot Üsteğmen Hasan Tanrıverdi, ilk ve orta öğretimini İzmit'te, lise öğrenimini ise Askeri Hava Lisesinde tamamlamıştı. 1963 yılında Hava Harp Okulu'ndan mezun olan Tanrıverdi, 1968 yılında 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli iken görev uçuşu sırasında uçağının düşmesi sonucu şehit oldu.