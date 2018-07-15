Kocaeli’de binler Milli İrade Meydanı’na akın etti

yıl dönümünde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gerçekleştirilen Duayla Nöbet Vakti Programı’na binlerce vatandaş akın etti.

İzmit Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen programa Kocaeli Valsii Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Büyükşehir Genel Sekreteri İlhan Bayram, EDOK Komutanı Kazım Dalkıran, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, gaziler ve şehit aileleri, çok sayıda STK temsilcisi ve binlerce vatandaş katıldı.

"Her Müslüman Türk evladının en büyük özlemi Allah için şehit olabilmektir"

Programın açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "15 Temmuz gecesinde canını Allah için, namusu, vatanı için veda eden şehitlerimiz rahmetle anıyorum. Gazilerimizi de anıyorum. Şehitlik bizim inancımızda rütbelerin en büyüğüdür. Her Müslüman Türk evladının en büyük özlemi Allah için şehit olabilmektir. Bunu biz tarih boyunca hep yaşadık. 15 Temmuz’u unutmayacağız. Şehitlerimizi , gazilerimizi de unutmayacağız. Su uyur düşman uyumaz. Bir daha 15 Temmuz’u yaşamamak için, kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz, bayrak, vatan, insan sevgimiz önemli. Düşman yeni yeni tuzaklar yeni yeni ihanet piyonları her zaman yapabilir. Onun için bunu tek ilacı güçlü, bir, beraber, kardeş olmaktır" dedi.

"Millet demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktı"

Başkan Karaosmanoğlu’undan sonra söz alan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise konuşmasında, "15 Temmuz gecesi Türkiye’de hain bir darbe teşebbüsü yapılmak istendi. Türkiye Cumhuriyeti anayasası egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ve bunun üzerine kayıt ve şart konulamayacağını açıkça ifade etmektedir. Ama o gece belirli kesimler egemenliğin üzerine kayıt ve şart koyma adına hareket ettiler. Ancak buna Türk milleti izin vermedi. Alanları doldurdu. Demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktı" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarında ardından 15 Temmuz nöbeti çeşitli etkinliklerle devam etti.