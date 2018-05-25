Kocaeli’de çiftçiler ilaçsız mücadeleye teşvik ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımda gereksiz kimyasal kullanımını azaltmak ve ekolojik dengenin korunmasını sağlamak amacıyla önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. Bilinçsizce uygulandığında istenmeyen sonuçlar doğuran zirai ilaçların yerine kitlesel yakalama metodunun kullanıldığı tuzaklar seralara asıldı. İlaç kullanmadan bitki zararlılarının bertaraf edildiği ve “Biyoteknolojik Mücadele” adı verilen yöntem, Büyükşehir’deki görevli uzmanlar tarafından çiftçilere aktarıldı.

Uygulama kapsamında Kandıra, İzmit ve Kartepe’nin köylerindeki seralara tuzaklar yerleştirildi. Bu yöntemle seralarda beyaz sinek ve yaprak galeri sineğinin zararlarının en aza indirilmesi amaçlanıyor. biyoteknik mücadele hakkında ziraat mühendisleri çiftçileri bu mücadele sistemi konusunda bilgilendiriyor.

Çiftçilerin memnuniyetini kazanan biyoteknik mücadele yöntemleri sadece hedef alınan zararlıya etki ediyor. Bu yöntemde zararlıların anatomisi, morfolojisi, fizyolojisi, biyolojisi ve davranışları üzerinde etkili olan bazı maddeler kullanılıyor. Bu maddelerle zararlıların bazı özellikleri bozuluyor ve bitkilere zarar vermesi önlenmiş oluyor. Biyoteknik mücadele ayrıca zararlıların popülasyonunu ortaya çıkarmada yardımcı oluyor.