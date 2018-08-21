Kocaeli’de hastaneler acemi kasaplarla doldu

Tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli’de de hastaneler, Kurban Bayramı’nın ilk günü acemi kasapların akınına uğradı. Kurbanlık kesmeye çalışırken elindeki bıçak veya satırla kendini yaralayan ya da hayvanın tekmesiyle yaralanan onlarca vatandaş hastanelere koştu. Başta Kocaeli Devlet Hastanesi olmak üzere ildeki hastanelere koşan yaralılar, acil servis ünitelerinde tedavi altına alındı.

“Hayvanı keserken bıçak kaçtı”

Kurban keserken kayan bıçakla yaralandığını söyleyen Mehmet Arıkan, “Hayvanı keserken bıçak kaçtı. Elimi kestim. Yaram derin, dikiş attılar. İyiyim şu anda bir sıkıntım yok” dedi.

“Birinin bıçağı diğerinin elini kesti”

Parmağı kesilen arkadaşı Ercan Çakmaz’ı hastaneye getiren İbrahim Ekol ise “2 kişi karşı karşıyayken, birinin bıçağı diğerinin elini kesti. Arkadaşımın parmağını kesildi, şimdi dikiş atıldı. Birazdan gideceğiz. İnşallah herkes iyidir” diye konuştu.

"Parmaklarım 2 yerden kırıldı"

Hayvanın darbesi ile parmağı 2 yerden kırılan Vahdettin Berber ise "Tosun aldık Kurban Bayramı vesilesi ile. Hayvanı yatırırken elim kamyonetle boynuzu arasında kaldı. Parmaklarım 2 yerden kırıldı sıkışma sonucunda. Yatırdıktan sonra bir hengame daha yaşandı. Orada da ağabeyimin kolu çatladı. Ama en sonunda kestik. Hayvan biraz büyüktü, 7 ortak kestik. Benim ilk kazamdı. Ağabeylerimin daha önce de olmuştu. Onlar tecrübeli ama biz ilk kez böyle bir şeye maruz kaldık" şeklinde konuştu.