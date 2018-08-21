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21 Ağustos 2018 18:43

Kocaeli’de Kurban Bayramı’nın ilk gün bilançosu: 616 acemi kasap yaralandı

Kocaeli’de Kurban Bayramı’nın ilk gününde 616 kişi, kurban keserken yaralanarak hastanelerde tedavi altına alındı.

Kocaeli’de Kurban Bayramı’nın ilk gün bilançosu: 616 acemi kasap yaralandı

21 Ağustos 2018 18:43


Tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli’de de hastaneler, Kurban Bayramı’nın ilk günü acemi kasapların akınına uğradı. Kurbanlık kesmeye çalışırken elindeki bıçak veya satırla kendini yaralayan ya da hayvanın tekmesiyle yaralanan onlarca vatandaş hastanelere koştu. Başta Kocaeli Devlet Hastanesi olmak üzere ildeki hastanelere koşan yaralılar, acil servis ünitelerinde tedavi altına alındı. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Kurban Bayramı’nın ilk gününde 616 kişinin kurban keserken veya kesilen kurban etlerini bölerken yaralanması sonucunda il genelinde bulunan hastanelerde tedavi altına alındığını belirtildi.




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