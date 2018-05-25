Kocaeli’de sıfır atık bilgilendirme toplantısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çevreye odaklı çalışmalarını, gerçekleştirdiği ve desteklediği projelerle devam ettiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Çevre Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi için bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ahmet Elginkan Vakfı Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nermin Tol, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ünal Bostan, İl Çevre Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tema Vakfı temsilcileri ve öğretmenler katıldı.

“Sıfır Atık” projesi bilgilendirme toplantısında konuşan Başkan Danışmanı Nermin Tol, “En değerli varlıklarımız çocuklarımızdır. Onlara yaşanabilir bir dünya bırakmak için atık konusunun çözülmesi gerekiyor. Bunu çözmenin yolu da israfı önlemekten geçiyor. Bu da daha az atık üretmek, Doğal kaynakları verimli kullanmak anlamına geliyor. Atıkları geri kazanarak ekonomiye katkı sağlamak, atık miktarını azaltmak ve atıkları kaynağında ayrıştırmak gerekiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi atıkları kaynağında ayrıştırma konusunda birçok çalışmaya imza attı. Bu çalışmalarla birçok belediyeye örnek oldu. Sıfır Atık Projesi ile atık miktarının en aza indirilmesi hedefleniyor” dedi.

İklim değişikliğinin sadece kutup ayılarını ilgilendirmediğini, tüm insanlığı ilgilendiren bir sorun olduğunu hatırlatan Nermin Tol, “İklim değişikliğini, çevre kirliliğini önlemek, azaltmak için eğitim çalışmaları çok önemlidir. Eğitim çalışmalarını okullarda ve kurumlarda sürdürecek olan değerli öğretmenlerimize çok büyük görev düşüyor. Sıfır Atık projesi ile israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi hedefleniyor. Atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim sistemi uygulanıyor” diye konuştu.