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24 Şubat 2018 23:01

Kocaeli’de sokak ortasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tartıştığı kişi tarafından göğsünden vurulan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli’de sokak ortasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü

24 Şubat 2018 23:01


Olay, saat 17.30 sıralarında Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi Gümüşpala Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut Kırık (36), ismi öğrenilemeyen bir şahısla sokak ortasında tartışamaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce tabancasını çıkaran şahıs Mesut Kırık’a ateş etti. Mesut Kırık, tartıştığı kişinin tabancasından ateşlenen kurşunla göğsünden yaralanırken, saldırgan ise hızla olay yerinden kaçtı.


Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mesut Kırık Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mesut kırık, sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tabancanın şarjörünü olay yerinde buldu. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde şahısın kaçarken silahı boş bir alana attığı tespit edildi. Polis ekipleri, Mesut Kırık’ı vurarak olay yerinden kaçan şahısı bulmak için incelemelerini sürdürüyor.




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