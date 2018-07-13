Kocaeli’de son bir yılda 35 bin 765 şüpheli şahıs yakalandı

Kocaeli’de güvenliğin daha üst noktaya taşınması adına emniyet ve jandarma ekipleri hız kesmeden mücadelelerine devam ediyor. Bu kapsamda son bir yılda Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığında görevli toplamda 5 bin 402 güvenlik personeli, 39 bin 153 asayiş olayına müdahale etti. 35 bin 765 şüpheli şahsın yakalandığını çalışmalarda bin 46 kişinin tutuklanırken, 34 bin 719 kişinin ise kontrol-serbest bırakıldı. Asayiş uygulamaları ve düzenlenen operasyonlarda 252 tabanca, 80 tüfek, 147 bıçak, 2 bin 404 tabanca mermisi, 460 av fişeği, 109 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Çalışmalarda ayrıca "Kabahatler Kanunu" kapsamında bin 577 tutanakla 238 bin 863 TL para cezası kesildi.

Kaçakçılara büyük darbe vuruldu

Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan 275 operasyonda 904 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan 110’u tutuklanırken, 141 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 115 kişinin de firari olarak arandığı operasyonlarda 360 bin 599 paket kaçak sigara, 92 bin 880 makaron, 440 paket nargile tütünü, 110 bin 709 litre kaçak akaryakıt, 214 bin 920 kilogram karışımlı akaryakıt, 229 bin 193 adet kaçak oyuncak, 820 adet sahte sikke, 461 adet tabanca fişeği, 105 adet sahte para, 92 şişe kaçak içki, 45 adet şarjör, 41 adet tabanca, 22 adet sikke ve 10 adet cep telefonu ele geçirildi.

Terör bağlantılı 336 kişi tutuklandı

Ekiplerin terörle mücadelede FETÖ-PYD ve diğer terör örgütlerine yönelik olarak yapılan 1 yıllık çalışmalara ise bin 611 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 336 kişi tutuklanırken, 983’ü adli kontrolle, bin 143 kişi serbest bırakıldı. Operasyonlarda firari konumda olan 102 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Vali Aksoy’dan suçlarla mücadelede kararlılık vurgusu

Son bir yılda güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini dile getiren Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, güvenlik birimlerinin gelişen ve değişen teknolojiye, çağın gereklerine uyum içinde kendini geliştirdiğini söyledi. Aksoy, bir yandan organize suçlar, bir yandan hukuk dışı örgütlenmeler ve bir yandan da ülkenin bölünmez bütünlüğüne göz diken terör örgütleriyle Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığında görevli 5 bin 402 güvenlik personeli ile hızlı, etkin ve başarılı bir şekilde mücadele edildiğini belirtti. Kentin asayişini, güvenliğini, kamu düzenini bozan her türlü faaliyetin önlenmesi için çalışmaların kararlılıkla en üst düzeyde yürütüldüğünü ifade eden Aksoy, suçlarla mücadelenin etkin ve kesintisiz bir şekilde devam edeceğini vurguladı.