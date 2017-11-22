Kocaeli’de trafik kazası: 1 yaralı

Başiskele D-130 Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında; Ali Erden Gümüş kontrolündeki 41 AE 486 plakalı otomobil Yuvacık Sapağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki beton bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi sonucunda olay yerine itfaiye, emniyet ve 112 ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımı ile otomobilden çıkartılan Ali Erden Gümüş Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken emniyet ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.