Kocaeli’de yasa dışı bahse geçit yok

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri yasadışı bahsin engellenmesi ve toplumsal huzurun sağlanması amacıyla Türkiye genelinde gerçekleştirilen yasa dışı bahis oynatan yerlere yönelik eş zamanlı yapılan “Yasadışı Bahis 2" isimli uygulamasını geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirdi. Uygulama, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerinden oluşturulan 39 ekip ve 174 personel tarafından gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında bin 52 kişi kontrol edildi. Kaçakçılık suçundan ve kayıp şahıs olarak aranan 2 şahıs yakalandı. Kontrol edilen 145 iş yerinden 4 İşyerine ruhsatsız olduğundan, 1 işyerinde kapalı alanda sigara içilmesinden idari işlem yapılıp tutanak tutuldu. Kapalı Alanda Sigara İçen ve Kimlik Bildirmeyen 5 şahsa toplam 554 TL idari para cezası uygulandı.

İzmit’te bir iş yerinde ruhsatsız kumar oynatıldığı tespit edildi. İş yeri sahibi şahıs hakkında adli işlem yapılırken, müşteri olarak kumar oynayan 4 kişi hakkında toplam 908 TL idari para cezası uygulandı. 25 adet de pul ele geçirildi.

Darıca ve Gebze ilçelerinde yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen 2 işyerine 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. İşyeri işletmecisi 4 şahıs hakkında 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapılırken işyerlerinde yapılan aramalarda 3 bin 115 TL yasa dışı bahis parası ele geçirildi. 1 adet bilgisayar ile hard disk ve 5 adet cep telefonuna el konuldu. İşyeri içerisinde müşteri olarak yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 6 kişiye 5 bin TL ile 20 bin TL arası ile idari para cezası uygulanmak üzere tutanak tanzim edilmiştir.