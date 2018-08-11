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11 Ağustos 2018 16:20

Kocaeli’deki gençlik kampında ahşap ev alev alev yandı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan gençlik kampında çıkan yangında alev alev yanan iki katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli’deki gençlik kampında ahşap ev alev alev yandı

11 Ağustos 2018 16:20


Olay, dün gece Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele Yuvacık Aytepe’de inşa edilen, Diriliş 1 adlı gençlik kampında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kampın kadınlara ayrılan bölümündeki ahşap bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören kamp yetkilileri itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrası yangın kısa sürede söndürüldü. Bir ahşap binanın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.




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