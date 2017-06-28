Kocaelili Üç Judocu Avrupa Şampiyonasında

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı judocuları Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmeye devam ediyor. Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda Türkiye’ye birçok madalya kazandıran şampiyon sporculardan üçü, son olarak Litvanya’ya gidecek.

30 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında Litvanya’nın Kaunas kentinde yapılacak olan Ümitler Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan Kağıtsporlu Judoculardan Müberra Güneş ilk gün, Umalt Demirel ikinci gün, Ömer Kemal Aydın ise son gün mindere çıkacak. Başarılı Judocuların Avrupa Şampiyonası’nda derece elde etmesi bekleniyor.