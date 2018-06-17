Kontrolden çıkan hafif ticari araç yan yattı: 1’i çocuk 5 yaralı

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Balçık Köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol D. idaresindeki 34 EH 7634 plakalı hafif ticari araç, yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yattı. Kazada araç içerisinde bulunan 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.