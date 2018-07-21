Dükkandaki müşteriler ve dükkan çalışanları ölümden kıl payı kurtuldu.

Kaza 20.00 sularında Başsikele D-130 karayolu Seymen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre Emrehan Ç. (21) idaresindeki 06 FP 9533 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yanlamaya başladı. Kontrolden çıkan otomobil önce park halindeki 54 EU 812 plakalı otomobile ardından da Hollanda plakalı HL-491-S plakalı lüks cipe çarptı. Hızını alamayan otomobil daha sonra pişmaniye dükkanına girdi. Olay esnasında dükkanda alış veriş yapan müşteriler ve çalışanlar kıl payı ölümden kurtuldu. Yaşanan kaza anı dükkanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Emrehan Ç.’yi hastaneye kaldırdı. Kaza anını anlatan dükkan sahibi Hüseyin Çetin, “Biz sadece bir lastik sesi duyduk. Bir anda araba patlama sesi ile beraber içeriye girdi. Bende masada oturuyordum. Ne olduğunu anlamadık. Park halindeki arabalara vuruyor. Akıl almaz bir kaza. Allah’tan verilmiş sadakamız varmış. Bizlere bir şey olmadı” dedi.

Kaza yapan araç olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgilin inceleme başlattı.