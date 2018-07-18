Körfez’de ‘Teşekkür’ turu devam ediyor

AK Parti Körfez İlçe Teşkilatı, seçim sonrasında mahalle teşkilatlarına gerçekleştirdiği teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt ve ilçe yöneticileri ile birlikte Çamlıtepe Mahalle Teşkilatı ile bir araya geldi. Başkanlar, özverili çalışmalarından dolayı teşkilat üyelerine teşekkür ederken, ‘teşekkür belgesi’ takdim etti. Başkanlar İsmail Baran ve Şener Söğüt, Körfez Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltıda da Sıra Sende Ekibi ile bir araya geldi. Zekeriya Çetin’in koordinatörlüğünde seçim boyunca önemli görevler üstlenen Sıra Sende Ekibi’ne teşekkür eden Başkan İsmail Baran, “Yaptığınız çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt de Sıra Sende Ekibi’nin seçim süresince büyük bir emek ve azim ile çalışmalar yürüttüğünü belirterek, kendilerine teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından Sıra Sende Ekibi üyelerine plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.