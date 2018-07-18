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18 Temmuz 2018 13:23

Körfez’de ‘Teşekkür’ turu devam ediyor

Kocaeli’nin Körfez ilçe Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti Körfez İlçe yöneticileri ile birlikte seçim sonrasında teşkilat üyelerine ‘Teşekkür’ ziyaretlerinde bulunup, belge takdim ediyor.

Körfez’de ‘Teşekkür’ turu devam ediyor

18 Temmuz 2018 13:23


AK Parti Körfez İlçe Teşkilatı, seçim sonrasında mahalle teşkilatlarına gerçekleştirdiği teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt ve ilçe yöneticileri ile birlikte Çamlıtepe Mahalle Teşkilatı ile bir araya geldi. Başkanlar, özverili çalışmalarından dolayı teşkilat üyelerine teşekkür ederken, ‘teşekkür belgesi’ takdim etti. Başkanlar İsmail Baran ve Şener Söğüt, Körfez Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltıda da Sıra Sende Ekibi ile bir araya geldi. Zekeriya Çetin’in koordinatörlüğünde seçim boyunca önemli görevler üstlenen Sıra Sende Ekibi’ne teşekkür eden Başkan İsmail Baran, “Yaptığınız çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt de Sıra Sende Ekibi’nin seçim süresince büyük bir emek ve azim ile çalışmalar yürüttüğünü belirterek, kendilerine teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından Sıra Sende Ekibi üyelerine plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.




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