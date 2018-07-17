Körfez’in tarihi mirasları gün yüzüne çıkıyor

Başkan Baran, “Kale, kentin kültürel ve sanatsal gelişimine de katkı sağlayacak” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ilk iki tabın tamamlandığı, üçüncü etap için de çalışmaların başladığı Hereke Kalesi’nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Hereke Kalesi’nin tekrar gün yüzüne çıkarılmasının hem Körfez hem de Kocaeli’nde turizm için önemli olduğunu belirten Başkan Baran, “Bin 400 yıllık bir tarihi mirası gün yüzüne çıkarıyoruz. Körfez, tarihi bir mirasına yeniden kavuşuyor” dedi.

Başkan İsmail Baran, “Bu güzel tarihi mirasımızı Körfezimize kazandırırken, ortaya çıkacak eser aynı zamanda kentimizin kültürel ve sanatsal gelişimine de hizmet edecek. Hereke Kalesi ile birlikte tarihi dokuya sahip birçok eseri gün yüzüne çıkarttık. Tarihimize ışık tutan bu tip yapıları birer birer gün yüzüne çıkarmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde de bahsedilen ve bin 400 yıllık tarihi olan kalede surlar üzerinde çalışma devam ederken, ortaya çıkan görüntü şimdiden tarih tutkunlarını büyüledi. Restorasyon çalışması dışında bölgenin çevre düzenleme çalışmaları da başladı. 2018 yılı içerisinde tamamlanması planlanan restorasyon çalışması bittiğinde bölge turizmi için de önemli bir eser ortaya çıkarılmış olacak.