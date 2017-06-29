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29 Haziran 2017 12:30

Körfez’in yollarında bakım çalışmaları yapılıyor

Körfez Belediyesi tarafından ilçede bozuk yollarda yama ve tamir çalışmaları başlatıldı.

Körfez’in yollarında bakım çalışmaları yapılıyor

29 Haziran 2017 12:30


Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce ara sokaklarda yol bakım ve yama çalışmaları aralıksız devam ederken, kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının yanı sıra yollarda bulunan çukurlara asfalt kullanılarak yama ve tamir yapıldı. Yapılan çalışmaların vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılandığını söyleyen Körfez Belediyesi yetkilileri, “Amacımız halkımızın hayatını kolaylaştırmak ve sürücülerin rahat bir yolculuk yapmalarını sağlamak" dediler.


Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Körfez’in her Mahallesi’nde yol bakım-onarım, asfalt ve asfalt yama çalışmalarının devam edeceğini ve daha konforlu yolların vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.




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