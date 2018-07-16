Körfezliler vatan için nöbetteydi

Tütünçiftlik Şehitler ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliklere;, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, ilçe müdürleri, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve binlerce Körfezli katıldı.

Körfez Belediyesi Mehteran Bölüğü’nün gösterisi ile başlayan etkinlikler, Süleymaniye Camii imam hatibi Ekrem Nalbant’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Kur’an tilaveti sonrasında Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran kürsüye “Bugün de o gün olduğu gibi binlerce Körfezli ile birlikte meydandayız. Nöbetimize nokta koymamıştık, virgül koymuştuk. Çünkü bizin nöbetimiz kıyamete kadar devam edecek. Biz bu aziz vatanı bedavaya bulmadık. Avrupa’daki bazı ülkeler gibi 50 yıllık 100 yıllık bir devlet de değiliz. 3 bin yıllık geçmişi olan büyük bir medeniyetiz. Hem de öyle bir büyük medeniyetiz ki; Çevremizdeki ülkelerdeki mazlumlara kucak açan, onlara ümit olan bir devletiz. O mazlumlar o gecede alnını secdeye koydu, bizler için dua etti” dedi.

“Türkiye, İslam’ın son kalesidir” diyen Başkan Baran, “Bu millet bin yıl İslam’ın sancaktarlığını yapmış bir millettir. Onlar da biliyor ki; Türkiye düşerse Mekke düşer, Kudüs düşer” ifadelerini kullandı. 250 şehidi unutmadıklarını, unutmayacaklarını belirten Başkan İsmail Baran, “Onlara Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize de şifa diliyorum. Bu aziz vatanı bizle emanet eden bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmalar, okunan Kur’an-ı Kerim ve edilen dualar sonrasında sahneye ünlü şarkıcı Mustafa Yıldızdoğan çıktı. “Ölürüm Türkiyem” diyerek Körfezlilerin karşısına çıkan Mustafa Yıldızdoğan, sevilen türkü ve ezgilerini 15 Temmuz şehitleri için seslendirdi. Körfezliler de dağıtılan Türk bayraklarını dalgalandırarak şarkılara eşlik etti. Mustafa Yıldızdoğan’ın ardından sahneye Ahmet Hakan Karagül geldi. Karagül, sevilen ezgilerini seslendirdi. Gece boyunca ayrıca; Körfez Çarşı Camii İmam Hatipi Nuh Bektaş Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Ammar Acarlıoğlu ezgileri ile Dursun Ali Erzincalı da seslendirdiği şiirler ile Körfezlilerle buluştu. Nöbet, sabah saat 07.00’ye kadar devam etti. Alandakilere Körfez Belediyesi tarafından su, çay ve çorba ikramında bulunuldu.