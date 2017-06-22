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22 Haziran 2017 14:41

Köseköy’de iftar buluşması

Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi dostluk grubu üyeleri iftar yemeğinde bir araya geldi.

Köseköy’de iftar buluşması

22 Haziran 2017 14:41


Köseköy Mahallesi sakinleri bir süre önce başlattığı birlik ve beraberlik buluşmalarını sürdürüyor. Kısa sürede bir çok etkinliğe imza atan mahalle sakinleri, iftar yemeğinde biraraya geldi. Yapılan etkinliklerin değerlendirildiği yemekte, gelecekte yapılması düşünülen etkinlikler de değerlendirildi.


Bu kapsamda, Köseköylü üniversite öğrencileri ve üniversite mezunları ile kahvaltıda biraraya gelinecek. Üniversite okuyan öğrenciler ile üniversite mezunlarının buluşacağı kahvaltı organizasyonuna çok sayıda katılım olması bekleniyor. Özellikle gençlerle ilgili neler yapılabileceğini tartışan katılımcılar, önümüzdeki günlerde bu konuyu gündeme alacağı belirtildi.




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